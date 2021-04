Atentionare meteo de vreme rea. De cand se raceste si unde va ninge

Vremea va fi deosebit de rece in aproape toata tara, va ploua moderat, insa va bate si vantul."In intervalul mentionat, in toata tara vor fi precipitatii moderate cantitativ - local 15...25 l/mp si izolat, indeosebi in nord-vest si centru, 30...40 l/mp. Din dupa-amiaza zilei de marti (13 aprilie) si pana in seara zilei de miercuri (14 aprilie), vor fi mai ales averse de ploaie, izolat insotite de descarcari electrice", se arata in documentul ANM De miercuri noaptea, in Transilvania si in Maramures va ninge, iar meteorologii anunta ca se va depune si un strat semnificativ de zapada."In Transilvania si in Maramures vor fi ploi, dar si perioade cu lapovita si ninsoare (cu precadere in noaptea de miercuri spre joi si in cea de joi spre vineri) pe alocuri si temporar cu depunere de strat de zapada. Trecator, precipitatii mixte se vor semnala si in zonele deluroase din restul teritoriului", atentioneaza meteorologii.La munte treptat vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent si in special la altitudini de peste 1500 m in Carpatii Meridionali si de Curbura, rafalele vor depasi 80 km/h si va fi viscol.Vantul va bate cu viteze de pana la 55 km/h in majoritatea regiunilor, iar in Oltenia va ajunge si pana la 65 km/h, amplificand senzatia de rece.In functie de evolutia vremii, meteorologii vor modifica atentionarile.