Cel puţin cinci persoane au fost ucise şi 13 au fost rănite după ce o maşină a accelerat şi a intrat în pietoni, miercuri seară, într-o intersecţie aglomerată din Guangzhou, metropolă din sudul Chinei, relatează CNN.

Vehiculul, un SUV negru, a intrat din plin în pietonii care traversau o intersecţie aflată într-o zonă comercială de lux, aglomerată, a oraşului cu 19 milioane de locuitori.

Incidentul a avut loc la o oră de vârf, când în oraş circulă multe scutere, maşini şi pietoni.

O altă înregistrare video, care circulă online şi este menţionată de mass-media de stat, pare să arate că şoferul aruncă pumni de bani din vehiculul său, după ce a tras pe marginea drumului.

Tragedy in Guangzhou today, in Tiyu Xilu, a man just went on a rampage and ran over countless people with a car. When he got out of his car he started throwing 100 RMB bills around. pic.twitter.com/kxmFESRG1J