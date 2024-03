Gestul neașteptat al unui șofer care regretă ce a făcut. "Nu am reușit să o evit"/ "Parcă, parcă speri că nu suntem chiar o nație pe calea pierzaniei"

Ploaia din ultimele zile a adus bătăi suplimentare în trafic, atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni, în unele cazuri.

Când plouă traficul este și mai aglomerat, iar nervii celor aflați la volan sunt puși la încercare. Dacă pe asfalt se formează bălți, pietonii riscă în orice moment să se trezească plini de apă.

Un șofer din Cluj-Napoca a postat un mesaj pe Facebook pentru a-i cere scuze unei femei pentru că nu a reușit să evite o baltă.

"Vreau sa îmi cer scuze doamnei pe care am stropit-o azi cu mașina pe Septimiu Albini în jurul orei 14:15. Am văzut târziu balta și nu am reușit sa o evit.

Dacă e pe grup doamna, sa îmi scrie în privat și mă ofer sa plătesc curățarea hainelor.

Îmi cer scuze încă o dată și îmi pare rău", a scris acesta pe grupul Info Trafic județul Cluj.

"Cinste părinților tăi care te-au educat!"

Postarea a strâns 100 de comentarii în care mulți laudă gestul, alții cred că este normal.

"Mah copile! Tu ești din altă lume! Bravo! Felicitări! Cinste părinților tăi care te-au educat!"

"Și pe mine m-o făcut azi unul ciuciulete, și inițial, când am văzut ce s-a scris aici am zis că o fi "al meu binefăcător". M-aș fi bucurat nițel"

"Primăria Cluj-Napoca, poate reparați străzile ca să nu mai băltească apa și evităm situațiile astea!"

"Când vezi o asemenea postare, parcă, parcă speri că nu suntem chiar o nație pe calea pierzaniei..."

"M-a apucat plânsul instant"

"Frumos gest! A cere scuze azi e o raritate nu mai face parte din NORMALITATE".

"Vai ce dulce! Pe mine m-a făcut unul vraiște, plină de apă, și-s gravidă în 9 luni cu gemeni. M-a apucat plânsul instant".

"Un băiat de nota 10, mai rar așa oameni."

"Respect!!! Un om cu adevărat bun simt!"

"Acum câțiva ani mergeam la lucru, eram îmbrăcată în alb...un nene șofer m-a stropit până în cap, eu fiind pe trotuar. Am rămas cu un gust amar. Apreciez gestul dumneavoastră".

"Felicitări, mai rar asemenea conducător auto, alții parcă o fac intenționat, au uitat de vremea când au fost pietoni."

