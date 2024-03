Adversara Soranei Cîrstea de la Miami și-a anunțat retragerea: ”M-am distrat”

Sorana Cîrstea va evolua astăzi, în jurul orei 22.00, în optimile de finală ale turneului Miami Open. Adversara Soranei Cîrstea este americanca Danielle Collins, locul 53 WTA.

În singura confruntare directă, Sorana Cîrstea a pierdut meciul cu Danielle Collins. Se întâmpla însă în urmă cu șase ani la Roma.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Danielle Collins e al patrulea pe arena Butch Buccholz și va începe după ora 22.00 (prima partidă e programată de la 17.00).

În luna februarie, după victoria cu Osaka de la Abu Dhabi, jucătoarea din SUA a făcut un anunț șocant, precizând că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon, la numai 30 de ani.

„Simt că sunt într-o formă bună, chiar dacă este ultimul meu an. M-am bucurat de timpul petrecut în WTA, m-am distrat și am ajuns să am niște experiențe uimitoare pe care altfel nu le-aș fi trăit. Momentan încă nu s-a terminat. Încă joc și lupt”, a spus Collins, finalistă la ediția din 2022 a Australian Open.

