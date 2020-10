Cum a pierdut PSD majoritatea din Biroul Permanent al Senatului. Sorin Grindeanu: "Nu se poate stabili data alegerilor"

"Din cate stiu, acolo, la Biroul permanent al Senatului, a existat o situatie cu un membru PSD care in aceasta perioada, ieri si azi, a refuzat sa mai raspunda apelurilor noastre. In paranteza fie spus, acel membru al BP din Senat nu se mai afla pe un loc eligibil. De aici pana la a refuza sa iti mai faci munca pentru care ai fost ales pentru 4 ani e cale lunga. Faptul ca organizatia judeteana Tulcea nu l-a mai pus pe un loc eligibil nu inseamna ca nu trebuie sa vii la munca sau nu inseamna neaparat ca trebuie sa asculti, e o parere, nu am dovezi, cantece de sirena venite dinspre putere, pentru ca undeva, acolo, se poate gasi cauza. Cert este ca, in acest moment, inclusiv astazi, cand vorbim, in Biroul permanent al Senatului nu mai avem majoritate", a spus Grindeanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul central al PSD.El a adaugat ca acel parlamentar PSD, "care refuza sa raspunda la telefon", nu mai e considerat un social-democrat."Nu il mai consideram social-democrat, supararea pleaca, presupun, din faptul ca nu mai e pe un loc eligibil pe liste", a afirmat Grindeanu.Ion Ganea a fost ales senator de Tulcea pe listele PMP, dar in timpul mandatului el a migrat la PSD. El nu a mai fost pus de PSD Tulcea pe o pozitie eligibila la alegerile parlamentare.