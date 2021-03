Performanta de pus in rama. Campioana Romaniei va juca a treia finala de cupa europeana in ultimii patru ani

Campioana Romaniei a obtinut victoria intr-o ora si 42 de minute, dupa ce se impusese si in tur, cu 3-0 (25-13, 25-18, 25-16). CSM Volei Alba Blaj va disputa a treia sa finala europeana in ultimii patru ani , dupa finala Ligii Campionilor (2018) si finala Cupei CEV (2019), ambele pierdute.In meciul de miercuri, de la Kaposvar, gazdele au dominat primul set, pe care au reusit sa il castige la diferenta minima, 25-23. Echipa ardeleana a restabilit egalitatea, dupa ce a controlat a doua parte a setului secund, castigat clar, cu 25-18. In actul al treilea, dar formatia din Blaj a echilibrat jocul si a reusit sa se impuna pe finalul setului (27-25). Avand asigurata calificarea in finala, CSM a condus in ultimul set de la un capat la altul, castigand cu 25-21.Ioana Maria Baciu, cu 18 puncte, a fost cea mai buna de la invingatoare. Bojana Milenkovic a contribuit cu 15 puncte. De la gazde s-au remarcat Olena Harcenko (14 puncte), Sara Klisura (14) si Adela Helic (12).Meciul a fost arbitrat de Jana Niklova (Slovacia) si Bojan Brlas (Croatia).In finala, Volei Alba Blaj va intalni echipa turca Sistem9 Yesilyurt Istanbul, care a invins-o in ambele manse pe THY Istanbul cu acelasi scor, 3-2.Finala Cupei Challenge se va disputa in doua manse, pe 17 martie (turul) si 24 martie (returul), primul meci fiind programat pe teren propriu, la Targu Mures.Citeste si: