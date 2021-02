Cand revin spectatorii pe stadioane in Romania? Intalnire decisiva Eduard Novak - Vlad Voiculescu

"La sediul Ministerului Sanatatii a avut loc astazi o intalnire la care au participat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, alaturi de subsecretarul de stat Cristian Ghita, in scopul elaborarii si emiterii unui nou ordin comun al celor doua ministere", anunta MTS pe pagina oficiala de Facebook Temele analizate in cadrul intalnirii celor doi ministri au fost:- Posibilitatea implementarii unor proceduri mai rapide si mai putin costisitoare pentru testarea sportivilor.- Necesitatea de a crea un cadru clar pentru revenirea spectatorilor la competitiile sportive, strict reglementat, astfel incat sanatatea participantilor sa nu fie pusa in pericol, precum si conditiile in care vom putea avea spectatori in tribune la meciurile din cadrul EURO 2020. -Informare asupra stadiului in care se afla procesul de vaccinare a sportivilor din loturile nationale si olimpice.Competitiile sportive din Romania se desfasoara fara spectatori in tribune din primavara anului 2020 din cauza pandemiei de COVID-19.Citeste si: