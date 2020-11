Pandemia l-a obligat sa-si caute un job. Campionul olimpic care s-a angajat curier si livreaza mancare

Ruben Limardo (35 ani), calificat pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, amanate pentru anul urmator, s-a confruntat cu criza financiara din tara sa generata de pandemia de coronavirus si a fost nevoit sa gaseasca o solutie pentru a asigura nevoile familiei sale, conform agerpres.ro.Astfel, dupa antrenamentul cotidian, el strabate orasul polonez pentru o platforma online de livrare de mancare."Daca sunteti la Lodz, in Polonia, si comandati la Uber Eats, este posibil ca masa dumneavoastra sa fie livrata de un campion care a decis sa nu abandoneze niciodata", a scris scrimerul pe contul sau de Twitter Postarea sa a provocat emotii in randul sportivilor si fanilor scrimerului, devenit la Londra, in 2012, al doilea campion olimpic venezuelean (la spada ), la 44 de ani dupa pugilistul Francisco Rodriguez.Dar Ruben Limardo nu este singurul scrimer pe bicicleta care isi urmeaza visul olimpic. Alti 20 de membri ai echipei de scrima a Venezuelei sunt stabiliti la Lodz. "Toti suntem curieri. Trebuie sa ne castigam painea, este o munca obisnuita, ca oricare alta", a declarat el."Primim foarte putini bani din Venezuela, unde este criza. Iar pandemia a dat totul peste cap. Nu sunt competitii, JO de la Tokyo au fost amanate, sponsorii afirma ca ne vor plati abia anul viitor. Deci, trebuie sa castigam bani pe strada", a adaugat Limardo."Dar, pana la urma, putem sa adoptam acest job orelor noastre de sport si chiar sa-l consideram ca pe o prelungire a antrenamentului", a conchis Limardo, care parcurge aproximativ 50 km pe zi pentru a livra comenzile, castigand 100 de euro pe saptamana."Asta ne permite sa traim, sa ne continuam studiile, sa ne antrenam, sa platim chiria si sa ne sprijinim familiile. Eu am sotie si doi copii, care au nevoie de haine, alimente, medicamente", a explicat sportivul, care vorbeste fluent poloneza.Ruben Limardo traieste de 19 ani in Polonia, incurajat de un unchi al sau care a pus bazele unui centru pentru scrimeri venezueleni in aceasta tara dupa caderea comunismului.Citeste si: Au pierdut bani la pariuri si s-au razbunat pe fostul fotbalist din Liga 1: "Am stat 4 ore in portbagaj". Filmul rapirii