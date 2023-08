O statuie a lui Stalin din Rusia a fost sfințită de preoți ortodocși. Reacția Patriarhiei după gestul halucinant VIDEO

O statuie dedicată dictatorului sovietic Stalin, cel care a ordonat masacrul a mii de preoți, persecutând biserica din URSS, a fost sfințită în Rusia de mai mulți preoți ortodocși, în plin război.

Statuia, înaltă de 8 metri, a fost inaugurată pe 15 august în faţa unei fabrici din oraşul Velikie Luki, din regiunea Pskov (vest), aflată la granița Rusiei cu Estonia și Letonia. La eveniment au participat și reprezentanţii Partidului Comunist local.

🤡 A monument to Stalin was consecrated in Velikie Luki. pic.twitter.com/UMGXiqpF5d