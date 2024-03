O mamă a primit închisoare pe viață pentru a plecat în vacanță, lăsându-și fiica de un an să moară de foame și de sete VIDEO

O americancă, Kristen Candelerio, în vârstă de 32 de ani a fost condamnată la închisoare pe viaţă pentru că a plecat în vacanţă la Détroit şi Porto Rico și şi-a lăsat fiica, în vârstă de 16 luni, singură timp de zece zile, în iunie 2023, şi nu va putea fi eliberată condiţionat pentru că fiica sa a murit de foame şi deshidratare, relatează ABC News.

La întoarcerea din vacanţă, femeia, care locuieşte în Ohio, a sunat la salvare, după ce a constatat că fiica sa nu mai respira. Copilul a fost declarat mort.

O autopsie a arătat că fata a murit de foame şi de o deshidratare gravă.

Mama copilului a pledat luna trecută vinovată de crimă în circumstanţe agravante şi de punerea în pericol a vieţii fiicei sale, o „trădare ultimă”, potrivit judecătoarei Brendan Sheehan.

Acuzata a fost condamnată la închisoare pe viaţă, fără posibilitatea eliberării condiţionate.

"Most gruesome death imaginable." The judge addressed #KristelCandelario, the Ohio mom who pleaded guilty to abandoning her 16-month-old toddler, Jailyn, to go on vacation. #Candelario was sentenced to life in prison without the possibility of parole.#CourtTV - Is this… pic.twitter.com/NLlNGSW8kT