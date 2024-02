Au inflorit magnoliile pe malul Begai. Se mai intoarce iarna? FOTO

Primavara pare sa fi luat Timisoara in stapanire inca din ultimele zile ale lunii februarie. Pe malul Begai magnoliile au inflorit, forsythia isi arata florile aurii tuturor celor dornici sa le admire, iar toporasii formeaza covorase albastre prin parcuri. Sansele ca iarna sa revina in forta, asa cum s-a mai intamplat in anii trecuti, nu sunt prea ridicate.Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca, in luna martie, valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru ... citește toată știrea