Hai la sah! Lugojenii de toate varstele sunt invitati sa participe la prima editie a Cupei CSM Lugoj

Pasionatii de sah de orice varsta, cu rating pana in 2100 ELO, sunt invitati sa participle sambata, 24 februarie, de la ora 10, la prima editie a Cupei CSM Lugoj, etapa "Sah in scoala".Competitia se va desfasura in Sala de Sport "Lavinia Milosovici", si va fi compusa din doua turnee, unul dedicate adultilor legitimati sau neligitimati, cu un ELO, CIV sub sau egal cu 2100 puncte, si unul pentru copii pana la 14 ani.Ritmul de joc este de sase runde, 10 minute plus cinci secunde pentru fiecare ... citește toată știrea