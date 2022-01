In cel mai fericit scenariu, lucrarile la sala polivalenta din Timisoara cu 16.000 de locuri ar putea incepe in 2024. Ultima veste de la CNI legata de constestatii

TIMISOARA. Dupa aproximativ un an de zile s-au terminat de judecat toate contestatiile depuse la licitatia pentru documentatiile salii polivalente ce urmeaza sa fie construita la Timisoara, in vecinatatea Stadionului "Dan Paltinisanu".Viceprimarul Cosmin Tabara s-a interesat la Compania Nationala de Investitii despre stadiul proiectului."Saptamana asta am fost la Bucuresti, la Compania Nationala de Investitii pentru a ma interesa de constructia salii polivalente. Am fost informat ca s-au ... citeste toata stirea