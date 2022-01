Peste 1200 de locuri de parcare eliberate anul trecut cu ajutorul Politiei Locale si peste 10.000 de conducari auto care au parcat neregulamentar sanctionati

Politistii locali din Timisoara au actionat intens pe linie de circulatie in anul trecut, ca urmare a sesizarilor de la cetateni, care au reclamat fie autovehiculele abandonate pe domeniul public, precum si autovehiculele oprite sau stationate neregulamentar. Astfel, pe linie de autovehicule abandonate, politistii locali au verificat un numar de 1257 sesizari, cu 310 mai multe decat in anul 2020, cu privire la 1941 autovehicule fata de 1356 un an inaine. Au fost aplicate 1371 de somatii, ... citeste toata stirea