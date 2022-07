Tehnologia viitorului, expusa in Timisoara-capitala culturala europeana. Realitate augmentata si VR

Expozitiile in Timisoara Capitala Culturala 2023 se aliniaza la cele mai noi tehnologii folosite la nivel mondial. Realitatea Augmentata si Realitatea Virtuala fac parte din prezentarile care vor fi facute in cadrul evenimentelor organizate de Muzeul Banatului. Pentru a patra editie a proiectului Spotlight Haritage Timisoara, Muzeul National al Banatului a pregatit o expozitie clasica in Mansarda Bastionului Theresia, si o expozitie stradala, cu 18 panouri plasate in cartierul Cetate.Ambele ... citeste toata stirea