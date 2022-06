Primaria Giroc a dat startul primului buget participativ. Cum puteti participa?

Primaria Giroc a demarat campania "Comuna ta, decizia ta", in luna iunie 2022. Astfel, a fost dat startul primului buget participativ al comunei Giroc.Viceprimarul Dan Vartosu a explicat:"Asa cum am mai anuntat, depunerea de proiecte a inceput pe data de 2 iunie. Asadar, va invit sa participati activ, in numar cat mai mare, la guvernarea comunitatii si la stabilirea prioritatilor pentru cheltuirea sumei de 600.000 lei din bugetul local, prin propuneri de proiecte de interes general care pot ... citeste toata stirea