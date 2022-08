Rugbistii SCM USAMVB Timisoara evolueaza, sambata, pe terenul campioanei, CSM Stiinta Baia Mare

Rugbistii SCM USAMVB Timisoara evolueaza pe terenul campioanei, CSM Stiinta Baia Mare, in etapa a III-a din play-off-ul Ligii Nationale. Partida deschide o serie de trei deplasari pentru alb-violeti.Ambele echipe vin dupa insuccese: formatia noastra a pierdut acasa cu Steaua (prima infrangere din 2022), in vreme ce Baia Mare a cedat pe terenul lui Dinamo. Dupa doua etape scurse dn play-off, fiecare echipa are o victorie si o infrangere."Cu Steaua, cred ca am facut greseli colective si, dupa ... citeste toata stirea