UPDATE Accident in care au fost implicate 10 masini pe A1, la intrarea in Pitesti. Sase persoane au fost ranite

Potrivit ISU Arges, sase persoane au fost ranite usor in urma coliziunii in lant, dintre care patru au fost transportate la spital cu leziuni superficiale. Nu au existat persoane incarcerate."Pe autostrada A1 Bucuresti-Pitesti, la kilometrul 110, la intrare in mun. Pitesti, judetul Arges, a avut loc o coliziune in care au fost implicate 10 autoturisme, posibil pe fondul unui carosabil alunecos", anunta Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane.Traficul este intrerupt pe sensul de mers catre Valcea. Accidentul a fost raportat in jurul orei 7.10."Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu prudenta sporita, sa pastreze distanta regulamentara intre vehicule si sa se asigure temeinic la schimbarea directiei de deplasare", transmit reprezentantii Centrului INFOTRAFIC din IGPR.