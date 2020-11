Doar 80 de paturi mai sunt disponibile in Romania la ATI pentru bolnavii COVID. Radu Tincu: "Situatia se va degrada"

"Situatia in ATI se va degrada, pentru ca acest platou este mult prea mare pentru capacitatea de terapie intensiva a Romaniei. Am vazut asta in zonele de focar, unde s-a ajuns ca multi dintre pacienti sa astepte perioade lungi in camerele de garda", a declarat vineri, 27 noiembrie, medicul de terapie intensiva Radu Tincu de la Spitalul Floreasca, pentru DigiTV."Cele 80 de paturi ramase sunt foarte putine, intrucat zilnic, la platoul existent, se va ajunge in cateva saptamani la cate 300 de pacienti care vor avea nevoie de terapie intensiva.Este obligatoriu ca autoritatile sa reevalueze eficienta masurilor, daca sunt capabile doar sa produca stabilizare pe platou, nu sunt suficiente. Un pacient in stare grava are nevoie de doua - trei saptamani in terapie intensiva. Este esential ca in urmatoarea perioada sa coboram numarul de infectari", a subliniat Radu Tincu.