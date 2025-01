Cu svastica pe BMW: Un sucevean s-a ales cu dosar penal

Un sofer din Suceava este cercetat penal pentru ca si-a montat pe autoturism o placuta cu svastica in locul siglei cu marca masinii.

Isprava barbatului de 29 de ani a fost deconspirata in momentul in care acesta a fost implicat cu bolidul intr-un accident, intrand cu viteza intr-o curba si izbindu-se de peretele unei case, tranmite Monitorul de Suceava.

Oamenii legii au descoperit atunci ca in loc de placuta cu simbolul marcii BMW, soferul avea montat simbolul nazist pe masina, a carui expunere publica este interzisa prin lege in Romania. Mai mult, tanarul era si beat in momentul accidentului.

Pe numele lui a fost deschis un dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava si risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni pana la 5 ani pentru ca a expus simbolul ce promoveaza "savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii".

Ads