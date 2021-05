Migranti calcati de tractor in timp ce dormeau in lanul de rapita. Ei au trecut ilegal frontiera in Romania

"In urma unui apel la numarul unic 112, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul SPF Moravita s-a deplasat pe DJ 588, care face legatura intre localitatile Semlacu Mare si Gataia, unde a identificat doi cetateni straini. Politistii de frontiera ajunsi la fata locului au constatat ca cele doua persoane erau fara documente de identitate asupra lor si necesitau ingrijiri medicale, deoarece prezentau leziuni la nivelul membrelor inferioare", a declarat, vineri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, Mihaela Les.Imediat, acolo s-a solicitat prezenta unei ambulante, ulterior cei doi barbati fiind transportati la spital, pentru investigatii medicale de specialitate."Avand in vedere faptul ca "In urma unui apel la numarul unic 112, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul SPF Moravita s-a deplasat pe DJ 588, care face legatura intre localitatile Semlacu Mare si Gataia, unde a identificat doi cetateni straini. Politistii de frontiera ajunsi la fata locului au constatat ca cele doua persoane erau fara documente de identitate asupra lor si necesitau ingrijiri medicale, deoarece prezentau leziuni la nivelul membrelor inferioare", a declarat, vineri, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara , Mihaela Les.Imediat, acolo s-a solicitat prezenta unei ambulante, ulterior cei doi barbati fiind transportati la spital, pentru investigatii medicale de specialitate."Avand in vedere faptul ca barbatii de origine afro-asiatica au fost depistati in marginea drumului DJ 588, care face legatura intre Semlacu Mare si Gataia, au fost anuntate si organele de politie din cadrul Politie orasului Gataia. In primele declaratiile ale celor doi barbati, care vorbeau o engleza greoaie, acestia au spus ca au adormit intr-un lan de rapita si au fost acrosati de un utilaj agricol", a afirmat Mihaela Les.In cauza, cercetarile vor continua in prezenta unui interpret autorizat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Deta, de catre politistii de frontiera din cadrul SPF Moravita, impreuna cu politistii din cadrul Politiei orasului Gataia, pentru a se stabili imprejurarile producerii evenimentului. au fost depistati in marginea drumului DJ 588, care face legatura intre Semlacu Mare si Gataia, au fost anuntate si organele de politie din cadrul Politie orasului Gataia. In primele declaratiile ale celor doi barbati, care vorbeau o engleza greoaie, acestia au spus ca au adormit intr-un lan de rapita si au fost acrosati de un utilaj agricol", a afirmat Mihaela Les.In cauza, cercetarile vor continua in prezenta unui interpret autorizat, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Deta, de catre politistii de frontiera din cadrul SPF Moravita, impreuna cu politistii din cadrul Politiei orasului Gataia, pentru a se stabili imprejurarile producerii evenimentului.