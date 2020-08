Sofer mort in judetul Olt dupa un accident grav. Masina pe care o conducea a intrat pe contrasens si s-a izbit de un TIR

"Politistii Serviciului Rutier Olt s-au deplasat de indata la fata locului si in urma cercetarilor au stabilit faptul ca un barbat de 45 de ani, din orasul Scornicesti, in timp ce conducea un autoturism pe Drumul National 65, la iesirea din localitatea Jitaru, ar fi patruns pe sensul opus de mers, unde a intrat in coliziune frontala cu un autocamion condus regulamentar de un barbat de 39 de ani, din judetul Dolj", se arata in informarea IPJ Olt.In urma evenimentului, conducatorul autoturismului a decedat.Potrivit sursei citate, soferul autocamionului nu se afla sub influenta alcoolului.Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.