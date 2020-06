Baiat de 5 ani decedat in accident rutier pe DN1. Masina in care se afla a izbit violent de un stalp si zidul unei case

Ziare.

Alte trei persoane adulte au suferit leziuni usoare, printre care si soferul masinii. Echipajele medicale au incercat mai bine de o ora sa il resusciteze pe baiat, dar, in final, a fost declarat decesul. A fost solicitat si un elicopter SMURD , care a aterizat la fata locului, dar a trebuit sa se intoarca fara copil.Din cele trei persoane adulte aflate in autoturism, doua au refuzat transportul la spital, iar a treia va fi transportata la UPU Alba de catre un echipaj SAJ. Masina a acrosat si un alt autoturism in care se aflau 2 adulti si 2 copii. Acestia vor fi transportati la CPU Aiud pentru investigatii medicale.De asemeena, autoturismul a lovit casa din vecinatatea stalpului, locuita de o persoana de circa 84 de ani. Femeia a ajuns la spitalul din Aiud cu atac de panica.