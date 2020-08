Un tata si-a ucis copilul de opt ani cu premeditare si a tinut cadavrul acestuia timp de doua zile in masina

15 echipaje de politie , zeci de jandarmi si politisti, caine special antrenati si un elicopter au participat la operatiune de prindere a criminalului care incercase deja sa se sinucida.Surse din Politie au declarat pentru Adevarul ca omul nu are antecedente penale si ca nu au fost plangeri cu privire la potentiale acte de violenta Sursa citata a precizat ca barbatul si-a ucis baiatul cu premeditare, pentru a se razbuna pe fosta sa sotie care isi gasise un alt concubin.Anchetatorii spun ca starea lui psihica era extrem de alterata la momentul prinderii sale. Barbatul declarand inclusiv ca "Copilul a vrut sa fie omorat de mine".Cadavrul baiatului de 8 ani a fost gasit marti dimineata, in masina cu care tatal lui facea taximetrie. Crima, actiune cu premeditare In motivarea deciziei se arata ca "inculpatul l-a lipsit de libertate pe fiul sau minor T.G. jr., iar in noaptea de 25 spre 26 iulie, in urma unei actiuni premeditate, inculpatul l-a ucis prin injunghiere in zona toracica stanga cu un corp taietor intepator.Barbatul se afla acum in arest preventiv.