Umbrarescu obtine un nou contract gigantic pentru 30 de kilometri din Autostrada Transilvania. Valoarea: 1,39 de miliarde de lei

Spedition UMB SRL aaprtine omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, care are mai multe contracte privind constructia unor loturi de autostrada si drumuri in Romania."Vineri, 04.09.2020, CNAIR a transmis adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect Proiectare si executie Autostrada Brasov - Targu Mures - Cluj - Oradea, Subsectiunea 3A2: Nadaselu - Mihaiesti (km 8+700-km 25+500) si Subsectiunea 3B1: Mihaiesti - Zimbor (km 0+000 - km 13+260). Ofertantul desemnat castigator este Asocierea SC Spedition UMB SRL - SC Tehnostrade SRL - SC Electromontaj SA, cu pretul de 1.390.614.495,32 Lei fara T.V.A", se arata intr-un comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.Durata contractului este de 36 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare si 24 luni perioada de executie a lucrarilor. Perioada de garantie a lucrarilor este 60 de luni.Potrivit companiei de drumuri, semnarea contractului de achizitie publica va fi posibila dupa expirarea perioadei de depunerea eventualelor contestatii si respectiv dupa solutionarea tuturor contestatiilor/plangerilor formulate in cadrul procedurii de atribuire