Un tanar de 20 de ani a fost injunghiat in spate de trei adolescenti in urma unui conflict spontan

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, victima a fost transportata la spital pentru a primi ingrijirile medicale necesare."Politisti din cadrul Politiei municipiului Medgidia au fost sesizati, prin apel 112, despre faptul ca un barbat, de 20 de ani, ar fi fost intepat cu un obiect taietor - intepator in zona spatelui, ca urmare a unui conflict spontan cu trei tineri", a transmis IPJ In urma verificarilor efectuate, politistii i-au identificat pe cei trei agresori, ei avand varstele cuprinse intre 14 si 16 ani.Cercetarile in acest caz sunt efectuate sub aspectul savarsirii infractiunii de lovire sau alte violente.CITESTE SI: