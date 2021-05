Zonele cele mai afectate de coronavirus. Peste 200 de infectari in Capitala

Situatia infectarilor si incidenta pentru Bucuresti si fiecare judet in parte

Astfel, in Capitala au fost raportate 217 cazuri noi. Un numar mare de infectari a fost raportat si in judetul Prahova (101).Cele mai putine imbolnaviri au fost in judetul Gorj. Doar doua cazuri au fost raportate aici.1. Alba 20746 48 1,572. Arad 23379 17 1,163. Arges 26778 67 1,084. Bacau 25796 27 0,745. Bihor 28667 34 1,386. Bistrita-Nasaud 11673 12 0,947. Botosani 13950 21 0,568. Brasov 43104 84 1,259. Braila 13068 15 0,9310. Buzau 12325 16 0,6911. Caras-Severin 11102 34 1,4812. Calarasi 9913 20 0,7613. Cluj 56596 67 1,7214. Constanta 42414 36 1,0215. Covasna 8318 11 1,2816. Dambovita 22230 13 0,7117. Dolj 26246 37 0,8318. Galati 27163 32 1,0019. Giurgiu 10871 17 0,8120. Gorj 9135 2 0,3121. Harghita 8069 23 0,9222. Hunedoara 22595 26 1,1323. Ialomita 10635 10 0,8324. Iasi 41870 47 0,6625. Ilfov 44522 45 1,7726. Maramures 20193 17 0,3927. Mehedinti 8152 17 0,8928. Mures 23541 46 1,3429. Neamt 18496 38 0,7930. Olt 14332 30 0,6531. Prahova 34359 101 1,3532. Satu Mare 12850 7 0,5233. Salaj 10767 8 1,0734. Sibiu 25960 40 1,4035. Suceava 23930 17 0,3336. Teleorman 13488 19 1,1437. Timis 53693 52 1,4138. Tulcea 8259 13 0,7539. Vaslui 15786 11 0,4840. Valcea 16145 24 0,9741. Vrancea 10504 29 0,7542. Mun. Bucuresti 181371 217 1,9043. Cazuri noi nealocate pe judete958* -25TOTAL 1.063.949 1.422Vineri, 7 mai, in Romania erau confirmate 1.422 de cazuri noi de COVID-19 si 89 de decese cauzate de boala. In sectiile ATI sunt internati 1.041 pacienti.