13 decese de coronavirus anuntate vineri in Romania. Bilantul negru a ajuns la 1.248 de morti

Astfel, bilantul negru in tara noastra ajunge la 1.248 de decese.Prima informare a GCS a venit in jurul orei 09:00, fiind vorba despre un barbat si doua femei din Iasi si Bucuresti.Alte doua decese au fost anuntate de autoritati putin dupa ora 11:00, fiind vorba despre o femeie si un barbat din Harghita si Alba.Spre seara, aproape de ora 19:00, a venit o noua informare, cu 8 decese.Romania are, in acest moment, 18.791 de cazuri confirmate de coronavirus. Dintre persoanele diagnosticate in tara noastra, 12.629 au fost declarate vindecate si externate.In acelasi timp, 182 de persoane se afla la Terapie Intensiva.In lume, numarul cazurilor de persoane infectate cu COVID-19 se apropie de 6 milioane, conform worldometers . Pana acum, au pierdut lupta cu noul coronavirus peste 362.000 de persoane.- un barbat de 62 de ani din Iasi, confirmat in data de 22 mai cu COVID-19. El a murit pe 28 mai. Comorbiditati: proces expansiv intracranian, hemiplegie, ciroza hepatica, hepatita virus C.- o femeie de 80 de ani din Bucuresti, care a testat pozitiv la coronavirus in data de 28 mai, zi in care a si murit. Pacienta suferea de hipertensiune arteriala, cardiomiopatie dilatativa, stenoza aortica, pneumonie bilaterala.- o femeie de 83 de ani, tot din Bucuresti. Pacienta a primit rezultatul pozitiv in data de 23 mai, iar decesul a fost inregistrat pe 25 mai. Ea suferea de hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica, insuficienta aortica si mitrala, Alzheimer.- o femeie de 54 de ani din Harghita, confirmata cu noul coronavirus in data de 14 mai. Pacienta a decedat in 28 mai. Ea suferea de diabet zaharat tip II, cardiopatie ischemica cronica, hipertensiune arteriala, ciroza hepatica, pneumonie, insuficienta hepatica severa.- un barbat de 68 de ani din judetul Alba, care a testat pozitiv la coronavirus in 28 mai. Pacientul a murit pe 29 mai. El suferea de bronhopneumonie, ciroza hepatica toxica, enterocolita cu clostridium difficile.- o femeie de 87 de ani din judetul Sibiu. A primit rezultatul pozitiv pentru coronavirus pe 10 aprilie si a murit pe 29 mai. Suferea si de o boala cardiovasculara, hipertensiune arteriala, o boala pulmonara cronica si neoplasm.- un barbat de 59 de ani din judetul Sibiu. A fost confirmat cu COVID-19 pe 27 mai si a murit pe 29 mai. Suferea si de o boala hepatica, o boala cronica neurologica sau neuromusculara, boala renala si boala Hodkin.- o femeie de 64 de ani din judetul Botosani. A fost confirmata pe 19 mai cu coronavirus si a murit pe 29 mai. Suferea si de insuficienta renala cronica - dializa, insuficienta hepatica si insuficieta cardiaca.- o femeie de 55 de ani din judetul Brasov. A fost confirmata pe 19 mai si a murit pe 28 mai. Suferea si de diabet zaharat tip II, hipertensiune arteriala std II si obezitate gr. II.- un barbat de 89 de ani din judetul Suceava. A fost confirmat pe 14 mai si a murit pe 16 mai. Nu este precizat de ce e anuntat abia acum. Suferea si de complexe imune circulante (CIC) si hipertensiune arteriala.- o femeie de 82 de ani din judetul Suceava, infectata in Spitalul din Radauti, devenit focar de coronavirus. A fost confirmata pe 27 mai si a murit pe 28 mai. Suferea si de o afectiune oncologica si hepatita cronica tip B.- un barbat de 88 de ani din judetul Suceava. A fost confirmat pe 19 aprilie si a murit pe 28 mai. Suferea si de infarct miocardic in antecedente si insuficienta cardiaca cronica.- un barbat de 53 de ani din judetul Suceava. A fost confirmat pe 19 aprilie si a murit pe 28 mai. Suferea si de obezitate, dislipidemie si diabet zaharat tip II.