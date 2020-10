Activitatile in interiorul restaurantelor si cafenelelor, suspendate in municipiul Iasi si in 11 localitati din judet. Mai multe industrii sunt afectate de masura inchiderii

Potrivit prefectului de Iasi, Marian Grigoras, CJSU a decis ca activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor din municipiul Iasi si din alte 11 comune sa fie suspendata in perioada 6-12 octombrie.Cele 11 comune in care cafenele si restaurantele vor fi inchise in interior sunt: Aroneanu, Costesti, Madarjac, Miroslava, Motca, Plugari, Rachiteni, Rediu, Tomesti, Tutora si Valea Lupului.In toate aceste localitati, incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 locuitori.Activitatea restaurantelor si cafenelelor va fi permisa in interiorul cladirilor doar pentru clientii cazati in unitatile hoteliere.De asemenea, in aceeasi perioada se suspenda activitatea in domeniul jocurilor de noroc in municipiul Iasi, dar si in cele 11 comune mentionate anterior.Totodata, se suspenda organizarea si desfasurarea activitatii cu publicul a cinematografelor si institutiilor de spectacole si/sau concerte in municipiul Iasi.In municipiul Iasi, pana luni s-au inregistrat 5.673 cazuri de coronavirus, 116 fiind depistate in ultimele 24 de ore.