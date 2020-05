Explicatii de la autoritati: Cat e zona metropolitana, ce amenda riscam daca nu purtam masca si cate persoane pot participa la reuniunile in familie

Cum se defineste zona metropolitana in interiorul careia cetatenii nu au nevoie de declaratie pe propria raspundere pentru a se deplasa?

Persoanele peste 65 de ani au vreo restrictie de a iesi din casa sau vreun interval orar pe care trebuie sa il respecte?

Declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarii intre localitati poate fi scrisa si de mana?

Vor fi sanctionate persoanele care nu poarta masca?

Ce optiune din declaratia pe propria raspundere bifeaza un locuitor al zonei rurale care se deplaseaza in alta localitate pentru cumparaturi la supermarket, farmacie sau pentru asigurarea unor bunuri pe care nu le poate achizitiona din sat/comuna?

Vor mai fi date amenzi pentru nerespectarea deciziilor autoritatilor cu privire la starea de alerta?

Se redeschid salile de lectura din biblioteci?

Se redeschid clinicile private?

Daca un cetatean trebuie sa ajunga urgent la banca in alta localitate, ce bifeaza pe declaratia pe propria raspundere?

Ramane vreo interdictie valabila dupa ora 22:00?

Persoanele care vor sta in aceeasi locuinta cu cineva venit din afara tarii vor trebui sa intre si ele in izolare 14 zile?

Cate persoane pot participa la evenimentele familiale cu numar limitat de persoane, optiune care se regaseste la punctul numarul 9 in declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarilor intre localitati?

In legea aprobata de Parlament exista o prevedere care permite redeschiderea teraselor. Se deschid terasele in perioada starii de alerta?

Amenzile pentru nepurtarea mastii sunt intre 500 de lei si 2.500 de lei. Insa ele sunt prevazute in legea care abia de luni va intra in vigoare, deci nu exista cadru legal ca ele sa fie aplicate in acest weekend. La intrebarea cetatenilor, insa, autoritatile omit acest aspect si spun ca la inceput de stare de alerta dau doar avertismente, pana cand se familiarizeaza oamenii cu noile masuri.Sunt considerate ca facand parte din zona metropolitana localitatile aflate pe o raza de pana la 30 de kilometri fata de principalul oras (conform art.11 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati).Totodata, se va considera zona metropolitana Municipiul Bucuresti si intreg teritoriul judetului Ilfov.Hotararea CNSSU nr. 24 cu privire la declararea starii de alerta nu restrictioneaza deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot parasi domiciliul in orice interval orar doresc. Ramane insa valabila recomandarea de a limita pe cat de mult posibil deplasarile si de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile pentru a reduce riscul infectarii cu noul Coronavirus.DA. Declaratia pe propria raspundere necesara pentru justificarea deplasarii intre localitati poate fi scrisa si de mana cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicitatii. In cazul in care o noua deplasare respecta acelasi traseu mentionat in declaratia pe propria raspundere, atunci aceasta poate fi refolosita si in alte zile, taind cu o linie data precizata initial si completand noua data aferenta zilei in care are loc deplasarea.Purtarea mastii care acopera nasul si gura este obligatorie incepand cu 15 mai 2020 in spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun, la locul de munca si in alte spatii inchise, potrivit anexei "Masuri de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta", atasata Hotararii nr. 24 a CNSSU.Persoanele care nu respecta obligatia de a purta masca in spatiile mentionate pot fi sanctionate contraventional in baza Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicata in Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) raportat la art.65 lit.h, respectiv "nerespectarea de catre persoane fizice a masurilor individuale de protectie a vietii" se sanctioneaza cu amenda intre 500 de lei si 2.500 de lei.In situatia in care cetateanul se deplaseaza intre localitati din interiorul zonei metropolitane, nu are nevoie de declaratie pe propria raspundere. Daca asigurarea bunurilor necesare nu poate fi facuta in zona metropolitana, este nevoie de declaratia pe propria raspundere, bifata la punctul 11 "alte motive justificate".Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicata in Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) defineste la Capitolul III "Raspunderi si sanctiuni", art. 64-70 contraventiile si cuantumul amenzilor pentru nerespectarea actului normativ De asemenea, politistii aplica legislatia in vigoare. Scopul autoritatilor nu este de a sanctiona cetatenii, ci de a limita raspandirea virusului COVID-19. In contextul trecerii la starea de alerta, politistii vor actiona in principal pentru indrumarea cetatenilor cu privire la noile reguli.Aceasta varianta este in prezent in analiza autoritatilor, urmand ca o decizie sa fie comunicata in perioada urmatoare. Activitatile bibliotecilor sunt permise in perioada starii de alerta, potrivit Hotararii CNSSU nr.24 si anexei atasate, in conditiile respectarii normelor de preventie si protectie si cu respectarea recomandarilor INSP.Clinicile private au avut in timpul starii de urgenta si vor continua sa aiba si in timpul starii de alerta acelasi statut cu spitalele/clinicile de stat.In cazul in care tranzactia bancara nu poate fi efectuata on-line, deplasarea in afara localitatii se poate face in baza declaratiei pe propria raspundere, bifand punctul 11 - "alte motive justificate".Interdictiile emise prin hotararea CNSSU sunt valabile indiferent de intervalul orar si nu sunt diferite pentru intervalul post 22:00.Potrivit Hotararii CNSSU nr.24 si anexei atasate, pentru toate persoanele care au calatorit in strainatate si intra pe teritoriul Romaniei, se instituie masura carantinarii/izolarii la domiciliu impreuna cu familia/apartinatorii cu care locuiesc. Exista optiunea carantinei institutionalizate pentru persoanele care au calatorit singure si care nu doresc sa-si expuna familia.Daca evenimentul familial implica o slujba religioasa in interiorul bisericii (ex: nunta, botez, inmormantare), numarul maxim de persoane care pot participa este de 16 (punctul 5 (2), lit. a din anexa "Masuri de prevenire si control a infectiilor aplicabile pe durata starii de alerta", atasata Hotararii nr. 24 a CNSSU).Daca slujba se tine in curtea bisericii, numarul participantilor NU este limitat, insa se vor respecta masurile de prevenire si protectie stabilite.Pentru evenimentele familiale private (ex: aniversari, petreceri, reuniuni de pomenire etc.) desfasurate in spatii inchise, va fi avut in vedere acelasi numar de persoane (maximum 16 persoane) cu respectarea normelor de igiena si pe cat de mult posibil respectarea distantei fizice.NU. Terasele raman inchise in perioada starii de alerta, potrivit Hotararii nr. 24 a CNSSU si anexei atasate. Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (publicata in Monitorul Oficial nr.396 din 15 mai 2020) prevede la articolul 8, alin. 2 posibilitatea deschiderii teraselor, nu obligatia.A.G.