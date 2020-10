Medicul Beatrice Mahler: "Sunt pacienti care se vindeca de COVID-19, dar raman cu dependenta de oxigen"

"Un numar mare de cazuri. Se pare ca directia este de crestere progresiva. Lenta, dar sustinuta.Modalitatea de testare rapida este extrem de bine venita pentru ca ne ajuta la triajul pacientilor si la depistarea cazurilor pozitive din primele minute cand ajung in unitatea medicala. Evident, este nevoie si de confirmare prin metoda clasica, dar ne permite, totusi, sa izolam pacientul si sa incepem tratamentul.La Marius Nasta, avem aparatura necesara, dar problema este resursa umana, care este obosita, colegii sunt epuizati.Simptomele comune, care raman dupa vindecarea de COVID-19, sunt starea de disconfort, durerea de cap, durerile musculare si starea de oboseala. Totusi, exista si pacienti care sunt vindecati de COVID-19, dar raman cu dependenta de oxigen. Riscul de deces , in cazul acestora, este mare, si este o problema care nu are terapie specifica.Nu trebuie sa privim vaccinul ca pe o rezolvare la toate problemele. Trebuie sa aplicam in continuare masurile pana cand vom afla care este perioada de imunitate pe care ne-o confera vaccinarea.Este nevoie ca cineva sa monitorizeze modul in care sunt aplicate restrictiile. Daca vom lua mai multe masuri si nu le vom monitoriza, nu avem nicio sansa de a ajunge la un platou al infectarilor", a declarat Beatrice Mahler la Digi 24.