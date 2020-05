Comisia Europeana: 117 milioane de euro pentru 8 proiecte care promit tratamente pentru coronavirus

Ziare.

Cinci dintre proiecte vizeaza diagnosticarea si au ca scop crearea de dispozitive care sa permita diagnosticarea intr-un interval de 14 - 40 de minute, in cabinete medicale sau la locuinta pacientului. Celelalte trei proiecte vizeaza dezvoltarea de tratamente."Comisia a anuntat astazi, 12 mai, ca 8 proiecte de cercetare la scara larga, menite sa dezvolte tratamente si metode de diagnosticare pentru coronavirus, au fost selectate in cadrul unei cereri accelerate de propuneri lansate in luna martie de Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat public-privat.Pentru a finanta un numar mai mare de propuneri de inalta calitate, Comisia si-a majorat angajamentul la 72 de milioane EUR (fata de cele 45 de milioane EUR prevazute initial) din programul Orizont 2020 programul UE pentru cercetare si inovare. 45 de milioane EUR vor fi furnizate de industria farmaceutica, partenerii IMI asociati si alte organizatii implicate in proiecte, totalul investitiilor ridicandu-se la 117 milioane EUR", anunta CE.Dintre cele 8 proiecte finantate in cadrul cererii de propuneri IMI, 5 se axeaza pe metode de diagnosticare si 3 pe tratamente. Cele care se axeaza pe instrumentele de diagnosticare intentioneaza sa dezvolte dispozitive care pot fi utilizate oriunde, cum ar fi in cabinetele medicale sau in propria casa a pacientului si pot produce rezultate rapide in 14-40 minute.Celelalte proiecte, care se vor concentra asupra dezvoltarii de tratamente, vor lucra in principal la actuala pandemie de coronavirus, insa vor depune eforturi considerabile in ceea ce priveste pregatirea pentru viitoare epidemii.In total, aceste proiecte reunesc 94 de organizatii, cum ar fi universitati, organizatii de cercetare, intreprinderi si organisme publice. Se constata, de asemenea, o implicare puternica a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), care reprezinta peste 20% din participanti si care vor primi 17 % din buget.Mariya Gabriel, comisar pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, a declarat:"Trebuie sa reunim expertiza si resursele sectorului public si ale sectorului privat pentru a invinge aceasta pandemie si pentru a ne pregati pentru alte eventuale epidemii. Cu aceasta finantare din partea programului Orizont 2020, a industriei si a altor parteneri, suntem in masura sa acceleram dezvoltarea metodelor de diagnosticare si a tratamentelor legate de combaterea coronavirusului, instrumente esentiale de care avem nevoie pentru a aborda situatia de urgenta la nivel mondial".Proiectele selectate astazi fac parte din raspunsul european comun la pandemia de coronavirus pe care Comisia il coordoneaza inca de la inceputul crizei.La 4 mai, Comisia a angajat in total 1,4 miliarde EUR cu ocazia evenimentului donatorilor intitulat Raspunsul mondial la coronavirus, din care 1 miliard este alocat prin Orizont 2020 si are ca scop elaborarea de vaccinuri, noi tratamente si metode de diagnosticare pentru a preveni raspandirea coronavirusului. In plus, incepand cu ianuarie 2020, Comisia a mobilizat un total de 352 de milioane EUR in cadrul programului Orizont 2020.Aceasta include, printre altele, 48,2 milioane acordate unui numar de 18 proiecte de cercetare care au inceput deja sa lucreze la pregatirea si raspunsul in caz de epidemii, teste de diagnosticare rapida la locul acordarii asistentei medicale, noi tratamente si noi vaccinuri.Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) este un parteneriat public-privat intre Comisia Europeana si industria farmaceutica reprezentata de Federatia Europeana a Industriei si a Asociatiilor Farmaceutice (EFPIA).Scopul sau este de a imbunatati sanatatea prin accelerarea dezvoltarii medicamentelor inovatoare si accesul pacientilor la acestea, in special in zonele in care exista o necesitate medicala sau sociala nesatisfacuta.