O companie din Maramures a castigat contractul pentru producerea a 5 milioane de masti necesare la alegerile locale

Grupul Taparo, care la inceputul lunii aprilie anunta ca investeste 20 de milioane de euro in TECHTEX, prima fabrica romaneasca de textile medicale, va livra, a doua zi de la semnarea contractului, toate cele 5 milioane de mastie, anunta administratorul grupului, citat de G4Media.ro."Avem capacitatea sa producem 50 de milioane de masti pe luna. Intr-o zi putem livra cele 5 milioane de masti fara nicio problema", a declarat Ioan Filip pentru sursa citata.Pretul oferit de Taparo ar fi fost de 0,17 lei fara TVA pe masca.Ministerul Sanatatii a lansat in 10 septembrie procedura de achizitie prin negociere directa a mastilor de protectie necesare in sectiile de votate la alegerile locale din 27 septembrie.