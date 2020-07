Coronavirus: Israelul inregistreaza cel mai mare numar de cazuri de la inceputul pandemiei

Este vorba de cel mai mare numar inregistrat in tara de la debutul pandemiei in urma cu patru luni si arata ca peste 5% din testele realizate au avut un rezultat pozitiv.Dupa doua luni de la o relaxare rapida a restrictiilor sociale, guvernul a impus luni o serie de masuri ce limiteaza majoritatea reuniunilor publice la maximum 50 de persoane, dar continua sa ignore recomandarile expertilor si chiar ai unor oficiali ai sanatatii care cer masuri mai drastice pentru a frana al doilea val de coronavirus.Intr-un interviu acordat postului public de radio, ministrul fara portofoliu Tzachi Hanegbi, a declarat ca 99% din ceea ce face guvernul are legatura cu pandemia de coronavirus.Afirmatiile sale intervin dupa o declaratie a ministrului apararii, Beny Gantz, care a semnalat ca anexarea teritoriilor din Cisiordania ocupata este mai putin urgenta decat actuala pandemie.Deocamdata, numarul mare al noilor contagieri nu s-a tradus printr-o crestere semnificativa a deceselor care au crescut usor in ultimele zile ajungand in total la 320.Numarul total al contagierilor de la inceperea pandemiei, in aceasta tara de 9 milioane de locuitori, a ajuns la 25.547, dintre care peste 8.000 sunt active, iar 56 au necesitat spitalizare fiind considerate grave.