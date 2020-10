De ce tarile care au impus cele mai dure restrictii au pastrat scolile deschise. Explicatiile pediatrului Mihai Craiu

"Trebuie sa luam decizii bazandu-ne pe realitati ale locului, nu pe generalitati, prejudecati si emotii. Cu grupe mai mici, cu reguli respectate, putem tine scolile deschise in zonele unde se poate, nu in focare unde e 3 la mie.", a declarat specialistul pentru Digi24 Copiii nu sunt principalul factor de transmitere a infectiei in comunitate, iar scoala ar fi "cel mai sigur loc pentru un copil intr-o anume comunitate data", a subliniat Mihai Craiu.El a facut referire la un studiu australian in New South Wales in care au fost analizate toate gradinitele si clasele primare si s-a observat ca singurul loc periculos in scoala este la cancelarie, unde profesorii se pot infecta intre ei.Totodata, Mihai Craiu a explicat ca in Italia, unde s-au deschis peste 65.000 de scoli, intr-o luna s-au raportat cazuri de infectare in proportie de 1,83% in toate scolile.In toata Italia, doar o singura scoala a fost cu peste 10 cazuri intr-un focar, potrivit lui Mihai Craiu.De asemenea, un studiu american i-a comparat pe cei care au invatat acasa, in sistem hibrid sau online, cu cei care au continuat sa mearga la scoala. S-a demonstrat ca pana la inchiderea scolilor, cei care au lucrat fizic cu copiii de gradinita si din invatamantul primar au avut cazuri de infectare cu Covid in aceeasi proportie ca cei care au lucrat de acasa, a explicat medicul pediatru.