DSP a dat amenzi in cazul barbatului din Suceava, mort de Covid, scos de familie din sicriul sigilat pentru a fi privegheat

Barbatul care a murit avea 41 de ani si provine dintr-o familie de etnie roma din Gura Humorului. Directoruil DSP, dr. Dinu Sadean, a declarat ca sotia celui decedat a ridicat luni corpul neinsufletit de la morga spitalului si si-a asumat prin semnatura ca va respecta toate regulile sanitare prevazute pentru inhumarea persoanelor care au fost infectate cu noul coronavirus , relateaza Monitorul de Suceava.Pe certificatul de deces al barbatului scrae ca acesta a avut pneumonie Covid-19, insuficienta respiratorie severa si ca a murit in urma stopului cardio- respirator. Familia, insa, a sustinut ca omul a murit de cancer."L-au scos din sicriul sigilat, l-au imbracat, l-au pus in sicriu cu capac frigorific si au vrut sa-l ingroape joi. Dupa mare scandal , i-a convins politia sa-l inmormanteze astazi ()", a spus Sadean, citat de publicatia din Suceava.La inmormantare au participat aproximativ 100 de persoane din comunitatea de romi. Potrivit directorului DSP, rudele decedatului n-au vrut sub nici o forma sa recunoasca faptul ca au umblat la sicriu, insa judiciaristii ar fi demonstrat fara tagada ca asta a fost situatia.Pentru ca lucrurile sa nu degenereze, la fata locului au fost mobilizati politisti de la actiuni speciale si jandarmi.Pentru incalcarea regulilor sanitare sotia celui decedat a fost amendata de DSP cu 10.000 de lei, cu posibilitatea sa plateasca 5.000 de lei in 15 zile, iar politia i-a facut dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, cercetarile urmand a fi continuate sub coordonarea unui procuror . Amenda ii va fi trimisa prin posta pentru ca a refuzat sa semneze procesul-verbal.Pentru cinci rude care erau la priveghi DSP a dispus masura autoizolarii la domiciliu pentru 14 zile incepand de ieri si urmeaza a fi verificate de politie daca respecta dispozitia. Ancheta epidemiologica este continuata de DSP pentru a se stabili daca exista si alti contacti, mai relateaza Monitorul de Suceava.