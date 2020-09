Doua noi focare in Iasi. 12 angajati de la doua societati, confirmati cu COVID-19

Potrivit unui comunicat remis presei de DSP Iasi, la Sectia Electromecanica din cadrul regiei de apa judetene, APAVITAL SA Iasi, sapte dintre angajati au fost confirmati pozitiv la COVID-19.Persoanele pozitive au fost evaluate de un medic infectionist si s-a decis izolarea in spital sau la domiciliu. Contactii directi ai acestora au fost carantinati la domiciliu. A fost inchis intreg spatiul de lucru al sectiei si s-a efectuat dezinfectia.Cel de-al doilea focar de infectie este la o firma din Bucuresti care are punct de lucru in Iasi. Aici au fost confirmati pozitiv cinci dintre angajati. Si in acest caz persoanele pozitive la COVID-19 au fost evaluate de un medic infectionist si s-a decis izolarea in spital sau la domiciliu. Contactii directi au fost carantinati la domiciliu. S-a efectuat dezinfectia spatiului de lucru si s-au luat masurile de prevenire a infectiei.