Harta incidentei cazurilor de COVID-19 in Romania. Constanta are cea mai mare incidenta, alte patru judete raporteaza o rata de infectare de peste 5

Harta incidenta 5 decembrie FOTO GCS

Rata de incidenta in municipiula crescut fata de vineri, cand inregistra 7,04, ajungand la 7,15 la mia de locuitori, judetul raportand 387 de cazuri noi in ultimele 24 de ore si un total de 19.118 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei in Romania.Pe locul doi este, cu o rata de incidenta de 6,82 la o mia de locuitori, 489 de imbolnaviri raportate in ultimele 24 de ore si un total de 16.949 de cazuri.In clasamentul judetelor cu cele mai mari rate de infectare urmeaza Clujul, cu o incidenta de 5,6, urmat de municipiul Bucuresti (5,53) si judetele Brasov (5,13) si Sibiu (5,08).La polul opus au mai ramas doar trei judete: Harghita (1,08), Olt (1,18) si Gorj (1,3), toate fiind in scenariul verde.Citeste si: CORONAVIRUS ROMANIA. Peste 8.000 de noi cazuri de COVID-19, din 32.000 de teste efectuate. Situatie critica la ATI