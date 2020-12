Coronavirus Romania Incidenta cazurilor. Ilfov are cea mai mare rata de infectare, iar 8 judete se afla in scenariul verde

Ilfov este pe primul loc in privinta gradului de incidenta la doua saptamani, cu 6.73 la mia de locuitori, 169 de cazuri noi in ultimele 24 de ore si 21.846 in total.Pe locul doi este Bucuresti, cu 6.03 rata de incidenta, 341 de cazuri noi si 92.594 in total.Pe locul trei este Constanta, cu 4.97 rata de incidenta, 128 de cazuri noi si 24.458 in total.Pe langa acestea, tot in scenariul rosu sunt si Arges - 3.09, Braila 3.25, Brasov - 4.59, Cluj - 4.56, Galati - 3.08, Harghita - 3.12 si Timis - 4.02.In scenariul verde, cu cele mai mici rate de incidenta, sub 1.5 la mia de locuitori, se claseaza Covasna - 1.34, Gorj - 0.77, Harghita - 0.68, Neamt - 1.28, Olt - 1.05, Salaj - 1.28, Suceava - 1.44 si Vrancea - 1.05.Citeste si: 87 de decese si 2.489 de cazuri noi raportate pentru ultimele 24 de ore. Peste 1.250 de pacienti internati la ATI