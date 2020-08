INSP reactualizeaza lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se impune carantina in cazul persoanele care sosesc in Romania

Aceasta a intrat in vigoare de luni si cuprinde 41 de state, fata de cea anterioara, pe care figurau 44 de astfel de "zone galbene".In lista actualizata nu se mai regasesc state precum Mexic, Rusia, Serbia sau Azerbaidjan.Potrivit INSP, aceste tari pentru care se impune carantina pentru 14 zile sunt:* Africa de Sud* Arabia Saudita* Argentina* Armenia* Bahamas* Bahrain* Bolivia* Bosnia si Hertegovina* Brazilia* Capul Verde* Chile* Columbia* Costa Rica* El Salvador* Eswatini* Guineea Ecuatoriala* Honduras* Insulele Turks si Caicos* Insulele Virgine ale Statelor Unite* Irak* Israel* Kazahstan* Kargazstan* Kosovo* Kuweit* Luxemburg* Macedonia de Nord* Maldive* Moldova* Muntenegru* Oman* Palestina* Panama* Peru* Puerto Rico* Qatar* Republica Dominicana* Singapore* Sint Maarten* Statele Unite ale Americii* SurinamCarantina in cazul celor care vin din aceste tari se instituie la domiciliul persoanei, la o locatie declarata de aceasta sau, dupa caz, intr-un spatiu special desemnat de autoritati . Carantina se recomanda tuturor persoanelor care locuiesc la aceeasi adresa.Lista tarilor sau zonelor pentru care se instituie masura carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania se actualizeaza saptamanal, in fiecare zi de luni, de catre Institutul National de Sanatate Publica si este publicata pe site-ul institutiei.