Studiu: Intr-un oras din Germania, care a fost focar de COVID, 40% dintre cei testati pozitiv nu mai au deloc anticorpi

In orasul Bad Feilnbach, din sudul Germaniei, unul dintre primele focare de COVID-19 la inceputul epidemiei, au fost testate 2.153 de persoane intre 23 iunie si 4 iulie si s-au descoperit astfel de 2,6 ori mai multe infectari decat se stia anterior. In acest oras a fost nevoie de evacuarea unui camin de batrani in urma declansarii focarului.Unele persoane infectate cu COVID-19 sunt asimptomatice ori au avut numai simptome usoare, asadar testele de anticorpi pot contribui la stabilirea adevaratei prevalente a bolii.Studiul efectuat a relevat cea mai ridicata prevalenta a virusului in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 18 si 34 de ani, circa 8%, a declarat la o conferinta de presa Claudia Santos-Hoevener, sefa de proiect in cadrul RKI. Din randul celor care au anticorpi, 14,5% nu au avut niciun simptom, in timp ce 40% dintre cei care anterior au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus acum nu mai au deloc anticorpi.Prevalenta bolii in orasul Bad Feilnbach este mai redusa fata de cea observata in urma unui studiu similar efectuat mai devreme in orasul Kupferzell, unde 7,7% dintre rezidenti aveau anticorpi, o posibila explicatie avansata de Claudia Santos-Hoevener pentru aceasta diferenta fiind faptul ca nivelul anticorpilor scade odata cu trecerea timpului.Cercetarea face parte dintr-un studiu mai amplu pe care RKI il efectueaza in orase germane si institutul afirma ca doreste sa vada si alte rezultate inainte de a trage concluzii mai ample.Spre deosebire de alte state europene, Germania a reusit sa mentina la un nivel relativ scazut numarul cazurilor de COVID-19 si al deceselor atribuite acestei boli, dar de la inceputul lunii iulie inregistreaza o crestere sustinuta a noilor contagieri, crestere care s-a accelerat in ultimele saptamani. Numarul noilor cazuri confirmate marti este de 1.278.''Actualele evolutii trebuie luate in serios'', a avertizat la conferinta de presa epidemiologul din cadrul RKI Osamah Hamouda, adaugand ca regiunea din apropierea orasului Bad Feilnbach cunoaste o crestere a numarului contagierilor provocate de revenirea unor localnici din calatorii in strainatate.