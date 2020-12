Noul director al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, ingrijorat de numarul cazurilor grave de COVID-19. "La populatia varstnica, formele sunt urate"

"Daca la inceputul pandemiei aveam forme usoare si medii, la ora actuala avem forme medii, severe si chiar si forme care necesita transfer la ATI.(...), inclusiv la Targu Mures am avut caz. La noi nu exista Terapie Intensiva, dar putem asigura oxigen in doza mare", a explicat Lavinia Danciu.Potrivit directorului medical al Spitalului de Pneumoftiziologie, o posibila explicatie a cresterii numarului de pacienti cu COVID-19 cu forme grave este faptul ca acestia sunt fie varstnici, fie bolnavi cu comorbiditati."Din pacate, avem si noi la fel ca si in restul tarii si al Europei populatie varstnica. La acestia, formele sunt destul de urate. Am avut pacienti cu boli cronice, de exemplu in dializa, care initial pareau sa mearga bine. Deci, aceste cazuri apar exact la cei cu comorbiditati si cu varste mai inaintate si sunt mai multi din acestia si de asta eu cred ca creste procentul formelor grave. Se si testeaza mai mult, asta este un lucru bun, faptul ca avem in spitale teste rapide", a mai spus Danciu.Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu nu are sectie ATI, "nu din cauza aparaturii, ci a lipsei de personal. La ora aceasta toata lumea se bate pentru ati-isti in toata Europa", a mai afirmat ea.Lavinia Danciu este, incepand de miercuri, noul director medical al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, pana la organizarea concursului pentru acest post, care se poate face in urmatoarele 6 luni, a precizat, purtatorul de cuvant al Consiliului Judetean, Ioana Capatana. Potrivit sursei citate, Lavinia Danciu este un medic cu o experienta de 26 de ani in Spitalul de Pneumoftiziologie si este coordonatoarea Programului national de prevenire, supraveghere si control al tuberculoza din judetul Sibiu.Citeste si: Cine este europarlamentarul prins la o orgie sexuala de proportii in Bruxelles. Sotia lui este judecator