Lista tuturor restrictiilor care intra in vigoare de duminica, in Bucuresti

Potrivit Prefecturii Capitalei, sambata, in sedinta extraordinara a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta au fost dispuse mai multe masuri, valabile pentru 14 zile, acestea urmand a fi reevaluate la finalul acestei perioade sau la atingerea pragului de 7,5/1000 de locuitori.In luarea acestei decizii s-a tinut cont de propunerile DSP Bucuresti privind masurile necesare in vederea limitarii raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2 in municipiul Bucuresti, de rata de incidenta cumulata, pe o perioada de 14 zile, care este de 6,88/1000 de locuitori, dar si de cresterea constanta a numarului de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV-2, fapt ce genereaza o presiune constanta asupra capacitatii de gestionare a autoritatilor publice locale si a sistemului sanitar.Masurile intra in vigoare duminica, la ora 0.00, acestea fiind:1. Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22.00 - 5.00 in zilele de luni pana joi, si in intervalul orar 20.00 - 05.00 in zilele de vineri, sambata si duminica, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu urmatoarele exceptii:a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;b) deplasarea pentru asistenta medicala, care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente sau pentru efectuarea vaccinului conform programarii;c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care pot fi dovedite prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;e) parasirea domiciliului pentru protejarea vietii sau integritatii fizice in cazul unui pericol grav si iminent, cu apelarea Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta - 112.Pentru verificarea motivului deplasarii, in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu/adeverinta eliberata de angajator, ori o declaratie pe propria raspundere.Pentru verificarea deplasarilor in interes personal sunt obligate sa prezinte declaratia pe propria raspundere, completata in prealabil.Pentru deplasarea catre centrul de vaccinare, persoanele sunt obligate sa prezinte dovada programarii.Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta cumulata pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia sarbatorii de Pesah se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in data de 28.03.2021, in intervalul orar 20.00 - 22.00Pentru participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia Pastelui Catolic, se permite circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in perioada 03.04.2021 - 04.04.2021, in intervalul orar 20.00 - 02.00.2) Programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari servicii in spatii inchise si /sau deschise, publice si/sau private, se poate desfasura in intervalul 05.00 - 18.00 in zilele de vineri, sambata si duminica. In zilele de luni - joi, programul poate fi desfasurat in intervalul orar 05.00 - 21.00, cu conditia mentinerii incidentei cumulata la cel mult 7,5/1000 locuitori.Prin exceptie de la prevederile de mai sus, in intervalul orar 2.,00 - 05.00 in zilele de luni pana joi, respectiv 18.00 - 05.00 in zilele de vineri, sambata, duminica, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatori economici cu activitate de livrare la domiciliu.Tot prin exceptie de la prevederile de mai sus unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, si cei din domeniul transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima autorizata de peste 2,4 tone isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta cumulata pe o perioada de 14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.Totodata, s-a hotarat sa se suspende activitatea operatorilor economici desfasurata in spatii inchise, in domeniul salilor de sport/fitness.Aplicabilitatea masurii inceteaza cand rata de incidenta scade sub 3,5/1.000 de locuitori.3) Accesul clientilor in cadrul centrelor comerciale in care isi desfasoara activitatea mai multi agenti economici, de tip mall, se va realiza astfel incat sa se asigure mentinerea distantei fizice de minimum 2 metri si cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 m.p./persoana, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al Ministrului Sanatatii si Ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri nr.1088/1910 din 2020.4) Accesul in pietele agroalimentare si in pietele volante se face cu respectarea distantarii de minimum 2 m intre oricare doua persoane, dar fara a depasi 50% din capacitatea maxima a pietei, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.5) STB S.A. va monitoriza permanent gradul de incarcare a mijloacelor de transport pe care le deserveste, in scopul diminuarii aglomeratiei din vehicule si statii, mai ales la orele de varf.Se va respecta circuitul de urcare/coborare in mijlocul de transport, accesul pasagerilor realizandu-se prin usa din fata, iar coborarea pe usa din spate.STB SA va informa calatorii cu privire la obligativitatea purtarii corecte a mastii de protectie si a evitarii consumului de produse alimentare in mijloacele de transport in comun, prin mijloace audio - video si prin afisare in mijloacele de transport in comun.6) Metrorex S.A. va informa si indruma publicul calator prin statiile de sonorizare despre situatiile de aglomerare aparute si il va informa asupra obligativitatii de a pastra distantarea fizica si de a purta corect masca de protectie.S- a hotarat ca in unitatile de invatamant participarea la ore sa se desfasoara astfel:*Cu prezenta fizica pentru:- toti prescolarii si elevii din invatamantul primar,- elevii din clasele a VIII-a, a XII-a, a XIII-a si elevii din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie, pana la jumatate din numarul total de elevi inmatriculati in respectivele clase terminale;Este permisa organizarea cu prezenta fizica in unitatile de invatamant a urmatoarelor activitati:- simularile examenelor nationale si a examenelor pentru anii terminali;- evaluarile nationale.** Participarea zilnica, in sistem online, a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.7) S-a hotarat interzicerea activitatii cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si in interiorul altor spatii publice inchise care au acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi pereti, indiferent de faptul ca sunt constructii cu caracter temporar sau permanent.Totodata, s-a hotarat interzicerea activitatii restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, cu exceptia deservirii persoanelor cazate in interiorul acestor unitati.Este permisa prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, precum si in spatiile publice daca au un tavan si un singur perete cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite si cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.Este permisa prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.Nu este permisa activitatea in baruri, cluburi si discoteci.Este interzisa activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu exceptia desfasurarii activitatii de comercializare a biletelor de tip LOTO, pariuri si loz, cu respectarea masurilor de protectie sanitara.8) Este interzisa organizarea si desfasurarea activitatii cu publicul in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte, inclusiv celor de tipul drive-in.Este interzisa organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturaleEste obligatorie purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice.