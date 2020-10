Care sunt noile reguli pentru tratarea pacientilor cu COVID-19 in Romania: "Teste rapide in UPU. Medicii de familie monitorizeaza formele usoare"

Pacientii asimptomatici raman acasa sub supravegherea medicilor de familie

Conform documentului, pacientul pozitiv SARS-COV-2 nu mai trebuie retestat RT-PCR timp de 90 zile de la vindecare, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie clar sugestiva. Daca retestarea totusi se petrece, un rezultat pozitiv in perioada de 90 de zile de la vindecare nu poate fi considerat o noua infectie, cu exceptia persoanelor cu imunodepresii severe sau a celor care dezvolta simptomatologie clar sugestiva.Pentru triajul simptomaticilor, conform definitiei de caz, in UPU/CPU, avand in vedere necesitatea de a descongestiona cat mai rapid, dar si in siguranta, aceste zone s-a creat cadrul legal pentru utilizarea testelor de detectie a antigenelor SARS CoV-2.Concomitent cu testul rapid se va face si recoltare pentru RT-PCR. Pacientii cu rezultat pozitiv la testul rapid vor fi izolati imediat in zonele Covid; pacientii cu rezultat negativ la testul rapid vor fi mentinuti in zona tampon daca prezinta simptome care necesita spitalizare; daca nu necesita spitalizare, acestia vor fi lasasi la domiciliu pana la primirea rezultatului RT-PCR. Pentru asimptomatici nu se recomanda la acest moment utilizarea testelor rapide.Pana la confirmarea infectiei cu o boala infectocontagioasa, persoanele care prezinta semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, se izoleaza la domiciliu sau la o alta locatie aleasa de aceasta. In aces caz, persoanele aflate in aceasta situatie, au obligatia de a contacta si informa medicul de familie despre ipoteza in care se afla, inclusiv cu privire la locul in care au decis sa se izoleze. Medicul de familie are obligatia luarii in evidenta si monitorizarii starii de sanatate a persoanelor respective si transmite directiei de sanatate publica fisa de monitorizare a persoanei izolate pe baza Fisei de monitorizare.Ordinul de ministru prevede si modificari ale traseului pacientului depistat pozitiv la noul coronavirus.Astfel, toti pacientii depistati la testarea RT-PCR cu rezultat pozitiv pentru SARS-CoV-2 au obligatia de a contacta si informa medicul de familie despre ipoteza in care se afla, inclusiv cu privire la locul in care au decis sa se izoleze. Medicul de familie are obligatia luarii in evidenta si monitorizarii starii de sanatate a persoanelor respective si transmite directiei de sanatate publica fisa de monitorizare a persoanei izolate.In urma evaluarii telefonice a medicului de familie, pe baza chestionarului prevazut in Fisa de monitorizare din anexa la perzentul ordin, pacientii vor fi incadrati in urmatoarele categorii clinice:a) Pacienti asimptomatici sau cu simptome usoare, care nu necesita internare - se pot izola la domiciliu sau la locatia declarata, in situatia in care declara ca are conditii de izolare, sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, ori in spatii special desemnate in cazul in care nu are conditii de izolare; in cazul izolarii la domiciliu sau in locatia declarata de pacient, medicii de familie vor monitoriza zilnic starea de sanatate. Acesti pacienti asimptomatici/simptomatici cu forme usoare ce au incheiat perioada de izolare de 14 zile de la data primului test pozitiv, declarati vindecati fara al doilea test de control, isi pot relua activitatile curente si profesionale cu pastrarea distantarii si purtarea mastii acasa si la locul de munca pentru inca 10 zile, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.b) Pacientii simptomatici cu factori risc, la recomandarea medicului de familie, la solicitarea si cu acordul lor vor fi transportati prin intermediul SAJ/SABIF, la spitalele prevazute in Ordinul ministrului sanatatii nr. 555/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, unde vor fi evaluati clinic, prin teste de laborator, si, daca se considera necesar, examinare radiologica pulmonara sau examen computer tomografic. Evaluarea se poate face prin internarea pacientului, prin spitalizare de zi, sau fara internarea pacientului (consult si examene paraclinice la camera de garda/UPU/CPU).c) Pacientii simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internati, cu acordul lor in spitale de faza I sau II care au in structura sectii de terapie intensiva sau in spitale suport, in cazul in care spitalele de faza I sau II nu au sectii de terapie intensiva, perioada de internare fiind stabilita de medicul curant."In ceea ce priveste criterii de internare si externare pentru pacientii cu COVID-19, internarea si externarea pacientilor se realizeaza in functie de urmatoarele criterii de severitate a cazului si de prezenta/absenta factorilor de risc pentru COVID-19.Astfel:a) Pacientii asimptomatici cu factori de risc, pot fi izolati in spitale de faza I, faza a II-a sau spitale-suport recomandarea medicului de familie, la solicitarea si cu acordul lor.Pacientii asimptomatici cu factori de risc care sunt pozitivi la testul de control pot fi externati si mai devreme de 10 zile, dupa cel putin 72 de ore de absenta a oricarui simptom COVID-19, daca medicul curant considera oportun pe baza criteriilor clinice si paraclinice, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de pacient pana la implinirea celor 14 zile ale perioadei de izolare, care se calculeaza de la data recoltarii primului test pozitiv, fara a fi obligatorie o a doua testare de control.Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana se face de catre medicul de familie, zilnic, telefonic, prin consultatie medicala la distanta. Pentru pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnica este efectuata de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.Medicul de familie va declara pacientul vindecat pe baza rezultatelor monitorizarii zilnice, prin consultatia medicala la distanta, considerand drept criterii de vindecare absenta manifestarilor clinice pe parcursul perioadei de monitorizare. Starea de vindecat va fi comunicata in scris prin scrisoare medicala transmisa prin utilizarea mijloacelor de comunicare electronica la distanta directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti, care are obligatia introducerii statutului de vindecat in platforma Corona-forms in decurs de 24 de ore de la primirea scrisorii.Pacientii cu afectiune renala care necesita dializa si care sunt pozitivi la proba de control pot fi mentinuti internati pana la 14 zile, in vederea asigurarii accesului la dializa (procedura care nu poate fi efectuata in conditii de izolare la domiciliu).b) Pacientii simptomatici cu forme medii sau severe vor fi internati, in spitale de faza I sau a II-a care au in structura sectii de terapie intensiva sau in spitale-suport, in cazul in care spitalele de faza I sau a II-a nu au sectii de terapie intensiva. Internarea trebuie sa dureze pana cand sunt indeplinite toate criteriile urmatoare: cel putin 14 zile de la data recoltarii primului test pozitiv si lipsa febrei pentru cel putin 72 de ore si ameliorarea simptomatologiei. Testarea de control RT-PCR se va efectua dupa indeplinirea criteriilor mai sus mentionate.Pacientii cu rezultat pozitiv pentru ARN SARS-CoV-2 la testul de control pot fi externati daca medicul currant considera oportun pe baza criteriilor clinice si paraclinice, cu indicatii de izolare la domiciliu sau la locatia declarata de persoana pentru o perioada stabilita de medicul curant. Pacientii cu test de control negativ pentru ARN SARS-CoV-2 sunt declarati vindecati la externare de catre unitatea sanitara, iar cei carora li s-a recomandat izolarea sunt declarati vindecati de catre medicul de familie, la incheierea perioadei de izolare recomandate. In situatia in care acesti pacienti nu au medic de familie, vindecarea va fi declarata la terminarea perioadei de izolare de catre medicul curant care a tratat cazul respectiv. Unitatea sanitara unde a fost tratat pacientul are obligatia introducerii statutului de vindecat in platforma Corona-forms in decurs de 24 de ore de la externare.Monitorizarea starii de sanatate a pacientului pe perioada izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana se face de catre medicul de familie, zilnic, prin consultatie medicala la distanta. Pentru pacientii care nu sunt inscrisi pe lista unui medic de familie, monitorizarea zilnica este efectuata de catre directia de sanatate publica judeteana/a municipiului Bucuresti.Pacientii care prezinta sechele post-COVID-19 dupa externare (dispnee, fatigabilitate, tulburari neurologice si altele) vor trebui monitorizati in continuare atat de medicul de familie, cat si in servicii de specialitate, cu controale regulate ale functiei pulmonare, cardiace, computer tomografie, test de mers, alte investigatii considerate necesare de medicul curant.Dupa 14 zile de la data recoltarii primului test pozitiv, pentru pacientii declarati vindecati de COVID-19, la reintrarea in colectivitate (loc de munca, unitate de invatamant etc.) nu este necesar aviz epidemiologic si nici solicitarea unui test negativ pentru ARN SARS-CoV-2.