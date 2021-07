Gradina Zoologica din Oakland imunizeaza animale impotriva COVID-19 folosind un vaccin experimental

Zoetis a donat peste 11.000 de doze care sa fie folosite pentru peste 100 de specii de animale aflate in aproximativ 70 de gradini zoologice din 27 de state americane.Vaccinul a fost autorizat de Departamentul pentru Agricultura al SUA pentru folosire experimentala. Distribuirea vaccinurilor catre gradinile zoologice vine dupa raspunsul Zoetis din ianuarie, in urma unei solicitari a Gradinii Zoologice din San Diego, dupa ce au aparut cazuri de covid-19 la gorile aflate in Parcul Safari San Diego, noteaza oaklandzoo.org.Gradina Zoologica din Oakland a primit prima transa de vaccinuri la 29 iunie si a inceput vaccinarea tigrilor, ursilor bruni, ursilor Grizzly, a pumelor si dihorilor. Apoi, se vor vaccina primatele, dar si liliecii si porcii."Pana acum am folosit barierele publice si anumite habitate pentru a asigura distantarea sociala, iar angajatii au purtat echipamente cu protectie imbunatatita. Suntem fericiti si usurati ca acum ne putem proteja mai bine animalele cu acest vaccin si ii suntem recunoscatori Zoetis nu doar pentru ca l-a creat, ci si pentru ca ni l-a donat", a declarat Alex Herman, oficial al Gradinii Zoologice din Oakland.