Restrictii in Craiova, pe fondul pandemiei de COVID-19. Se inchid restaurantele interioare si cinematografele

In Craiova, se interzice organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacol si/ sau concerte.Activitatea restaurantelor si a cafenelelor in interiorul hotelurilor, pensiunilorsau a altor unitati de cazare este permisa numai pentru clientii cazati.Activitatea in interiorul restaurantelor, cafenelelor, saloanelor de evenimente si barurilor este interzisa. Este permisa in continuare activitatea teraselor, intre orele 06.00 - 24.00.De asemenea, se suspenda activitatea operatorilor economici licentiati in jocuri de noroc.In plus, masurile se aplica si in comunele Carcea, Ghindeni, Isalnita, Mischii, Plenita, Radovan si Robanesti.Restrictiile sunt valabile pana in 26 octombrie deocamdata.