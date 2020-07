TelVerde pentru a anunta incalcarea normelor sanitare. Super relaxarea va costa

Sunt vizate terasele, locurile aglomerate etc. In zilele urmatoare vor fi de asemenea verificate strandurile, piscinele, cluburile in aer liber, targurile.De asemenea, incepand de la miezul noptii va functiona si o linie telefonica la care pot fi sesizate incalcari ale legislatiei. "Pentru prevenirea si limitarea imbolnavirilor cu COVID-19, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a convocat vineri, 3 iulie a.c., o sedinta, in sistem videoconferinta, cu prefectii si sefii de structuri centrale si teritoriale pentru a stabili masurile care vor fi luate in urmatoarele doua saptamani. In cadrul sedintei s-a stabilit ca la nivelul fiecarui judet sa fie organizata, sub autoritatea prefectului, o grupa de coordonare operativa, care sa evalueze situatia specifica si sa intensifice activitatile de verificare si depistare a celor care nu respecta regulile de protectie sanitara. S-a dispus ca prima intalnire a membrilor grupelor de coordonare operativa sa aiba loc imediat dupa incheierea sedintei convocate de conducerea MAI. Sub coordonarea acestor grupe, la nivelul fiecarui judet vor fi organizate echipe mixte formate din politisti, jandarmi, pompieri, politisti locali, reprezentanti ai inspectoratelor teritoriale de munca, directiilor sanitare-veterinare si de la Protectia Consumatorului, precum si de la alte autoritati cu competente in efectuarea de verificari cu privire la respectarea regulilor de protectie sanitara. In situatiile de incalcare a normelor instituite pentru limitarea raspandirii noului coronavirus, se vor dispune masuri de sanctionare, inclusiv de suspendare a activitatii unor operatori economici", au anuntat reprezentantii Prefecturii Olt, citati de Adevarul.ro.Telverde pentru a anunta incalcarea normelor sanitare Controalele vor fi mai numeroase in week-end, cand si dorinta de a petrece a romanilor este satisfacuta, iar cifrele zilnice ingrijoratoare privind evolutia cazurilor de infectare cu noul coronavirus arata ca relaxarea merge pana la a uita de reguli."Numarul de telefon va deveni operational incepand cu data de 4 iulie a.c., ora 00:00. Pentru punerea in aplicare a masurilor stabilite in cadrul videoconferintei mentionata anterior, prin ordin al prefectului judetului Olt si sub autoritatea acestuia, s-a constituit grupa de coordonare operativa de la nivelul judetului nostru, compusa din reprezentanti ai Institutiei Prefectului, Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Inspectoratului Judetean de Jandarmi Olt, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Olt, Sectorului Politiei de Frontiera Corabia, Biroului Judetean de Politie Transporturi Olt, Directiei de Sanatate Publica Olt, Directiei Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Olt, Inspectoratului Teritorial de Munca Olt, Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier Olt si Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Olt", au mai mentionat reprezentantii Prefecturii Olt, anuntand ca verificarile au debutat in aceasta dupa-amiaza, vizati fiind atat cetatenii, cat si operatorii economici, ultimii riscand pana la inchiderea obiectivelor economice ca urmare a incalcarii legislatiei.