Un judecator de la Tribunalul din Sibiu, testat pozitiv. Ancheta epidemiologica este in desfasurare

"Azi, 28 octombrie 2020, un angajat al Tribunalului Sibiu a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19 in urma prezentarii la unitatea medicala in vederea testarii. A fost declansata ancheta epidemiologica urmand sa fie aplicate in continuare masurile recomandate de reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Sibiu. Pana in prezent niciun alt angajat al instantei nu a manifestat simptome de imbolnavire, iar colegii contacti directi aflati in activitate si cu cel mai mare risc de infectare, au ramas in autoizolare la domiciliu, fiind inlocuiti de alti colegi prin metoda rotatiei personalului. Asadar, activitatea Tribunalului Sibiu continua fara a fi afectat programul de lucru al compartimentelor administrative sau activitatea de judecata, care se desfasoara conform programarii anuntate", se precizeaza in comunicatul Tribunalului din Sibiu.Intrebat daca presedintele Tribunalului Sibiu, care este si presedintele Biroului Electoral Judetean, judecatorul Liviu Anchidin, se afla in izolare, directorul DSP Sibiu, medicul Gabriel Budescu, a spus ca deocamdata ancheta epidemiologica este in desfasurare."Va trebui sa facem si niste testari (...) dar deocamdata, in acest moment nu putem sa va dam niciun fel de informatie in legatura cu ce ati intrebat. Poate maine", a explicat directorul DSP Sibiu, medicul Gabriel Budescu, in timpul sedintei extraordinare a Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.