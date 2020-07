Unitatea mobila ATI trimisa la Spitalul Judetean din Galati nu functioneaza din lipsa de personal medical

"Unitatea mobila de ATI e racordata la toate utilitatile. Singurul impediment il reprezinta personalul medical care e insuficient in cadrul sectiei de ATI, dar am discutat cu managerii spitalelor si am convenit sa faca o analiza, mai ales la Spitalul Judetean, pentru a reloca personalul, dat fiind ca doar 25 la suta din capacitatea spitalului e ocupata la acest moment.. Prin redistribuiri din alte sectii credem ca ar putea fi gasite infirmiere, ingrijitoare, asistente care sa lucreze in unitatea mobila, dar e o problema, totusi, cu medicii, care sunt insuficienti", a declarat prefectul de Galati, Gabriel Avramescu.In Spitalul Judetean Galati, sunt 181 de cadre medicale infectate cu coronavirus . Inclusiv sectia de terapie intensiva este afectata.Judetul Galati a raportat marti 21 de cazuri noi de coronavirus, avand un total de 1930 de cazuri, din 16.940 de teste efectuate.Din numarul total de bolnavi, s-au vindecat 995, iar 116 au murit.