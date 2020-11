Vaccinul Pfizer/BioNTech este eficient 95%, arata rezultatele finale ale testelor clinice. Pfizer urmeaza sa ceara o autorizatie de comercializare in cateva zile

Ele anuntau saptamana trecuta, in urma unor rezultate partiale, o eficienta de 90% a vaccinului lor.Rezultatele finale sunt mai bune decat cele publicate saptamana trecuta, care aratau o eficienta de "peste 90%".Astfel, 162 de membri ai grupului caruia i s-a administrat un placebo a contractat noul coronavirus SARS-CoV-2, in timp ce in grupul caruia i s-a administrat vaccinul s-au imbolnavit opt persoane.Pfizer anunta ca urmeaza sa ceara o autorizatie de comercializare "in cateva zile" Agentiei americane a medicamentului (FDA).Citeste si: Organizatia Mondiala a Sanatatii: Increderea in vaccinuri e cruciala pentru a stopa COVID-19